بنظارة سوداء.. نجوى كرم بإطلالة رقيقة تبرز أنوثتها وأناقتها

نشرت المطربة نجوى كرم صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة رقيقة، وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها الى التعليق والتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت نجوى كرم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "ضوا بالفن عالأسلوب الراقي بكل جوانبو ..كان يجمل الحلى تنقطف ثمارو ..هيك فرجا لبنان الحلو بعز القصف والحروب ..ضووا عالحلو إذا بدنا لبنان حلو"



وارتدت نجوى كرم فستانا كت باللون الأسود، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها، وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا بطريقة مميزة، وعصرية للغاية، تلاءمت مع اطلالتها بشكل كبير.



واختارت نجوى كرم بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث انها اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، و ظهرت بنظارة شمسية سوداء.



وأكملت نجوى كرم إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات البسيطة، حيث اختارت عقد بسيط باللون الذهبي، مع قرطين ناعمين، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.