انتخابات تونس.. الزبيدي وزير الدفاع المستقيل يفاجئ متعاطي الحشيش بهذا القرار

تعهد وزير الدفاع التونسي المستقيل والمرشح لانتخابات الرئاسة عبد الكريم الزبيدي خلال اختتام حملته الانتخابية في مدينة صفاقس بإلغاء عقوبة السجن للشباب المتعاطين لمخدر الزطلة - الحشيش- لأول مرة.



وأوضح الزبيدي أنه سيتم تركيز صناديق سيادية لمقاومة الفقر وتحسين البنية التحتية بالجهات الداخلية و النهوض بالشباب، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



جدير بالذكر أن عبد الكريم الزبيدي هو وزير الدفاع السابق لتونس منذ 2017 لكنه أعلن استقالته الشهر الماضي من المنصب وترشحه كمستقل لانتخابات الرئاسة.



فيما أعلن حزب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي نداء تونس في بيان مساندة الزبيدي.



ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات التونسية يوم 15 سبتمبر الجاري.