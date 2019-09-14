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برلمان

قانون المرور الجديد: اللي هيجزأ الطريق ويحمل برة الموقف سيتم حبسه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
ميكروباصات
ميكروباصات
فريده محمد ومحمود فايد
لا تزال منظومة النقل في مصر بحاجة للتطوير والنهوض بها، سواء على المستوى التشريعي والتنفيذي، من أجل تقديم خدمة مميزة للركاب، وهو ما تنبه له مشروع قانون المرور الجديد، بوضع ضوابط حاسمة لسيارات الأجرة التي تخالف الضوابط وخاصة التي تعمل علي عدم الالتزام بتحميل الركاب من المواقف المخصصة لذلك.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة أو الامتناع عن توصيل الركاب بدون مبرر أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات، والوقوف على الكباري أو عن مطالعها أو منازلها أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها ، و استخدام أكثر من رخصة سير.

ويستهدف قانون المرور الجديد الذي يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل، ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.

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