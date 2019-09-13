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توك شو

أستاذ أدب مقارن: قيس وليلى قصة عربية خالصة تضرب بجذورها في التاريخ

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:08 م
قصواء الخلالي
قصواء الخلالي
قسم التوك شو
أكد الدكتور محمد عليوة أستاذ الأدب المقارن بكلية دار علوم جامعة القاهرة، أن قصة قيس وليلي للشاعر العربي قيس بن الملوح من القصص العربية الخالصة التي تضرب بجذورها في التاريخ العربي، والتي انتقل صداها للادب في الشرق والغرب.

لافتا إلى أن تلك القصة تمجد المراة باعتبارها حاضرة لم تغب عن التراث العربي على مر العصور، وهو واضح جليا في جميع الثنائيات.

وأضاف عليوة خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أن قصة قيس وليلي، المشهورة بقصة ليلى والمجنون، من أبرز القصص العربية التي تمددت إلى جميع الأداب نقلا عن العربية.

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تكون قصة قيس وليلي قاصرة على جانبها التاريخي، لافتا إلى أن العديد من الكتاب حول العالم أشادوا بقصص الثنائيات في الأدب العربي ومن بينها قصة قيس وليلي وقيس ولبنى وغيرهما من الثنائيات العربية.

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