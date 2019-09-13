ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته بانجو وأسلحة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:13 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
همت الحسينى
تمكنت مباحث المنزلة من ضبط  عاطل وبحوزنه مخدرات واسلحة نارية وبيضاء.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط المنزلة من ضبط م ك  ا مُقيم  مركز المنزلة و سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا " مخدرات، ضرب، سلاح أبيض" وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرامين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط متهم بحوزته كيلو ونصف مواد مخدرة بالقناطر الخيرية

في الخانكة.. ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

أمن القليوبية يضبط سواده وقطش وعديلة والجبلى وبحوزتهم بنادق آلية ومخدرات

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و5 كيلو بانجو بإدفو

ترشيحاتنا

الكوميكسات الساخرة ضحكتني.. أول تعليق من أصالة على أغنية مدينتي.. فيديو

محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة

نورهان: أجواء مجتمع الساحل الشمالي مزيفة ومظهرية

مصائب قوم عند قوم فوائد.. يورجن كلوب سعيد بسبب ودية منتخبي مصر وكرواتيا

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

شاهد.. فتاة بلا رحمة تلقن مسنة في الـ75 علقة ساخنة وتسحلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور