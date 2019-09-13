ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته بانجو وأسلحة

تمكنت مباحث المنزلة من ضبط عاطل وبحوزنه مخدرات واسلحة نارية وبيضاء.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط المنزلة من ضبط م ك ا مُقيم مركز المنزلة و سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا " مخدرات، ضرب، سلاح أبيض" وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرامين.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق.