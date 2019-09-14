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محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن مدينة طوخ 3 ساعات لأعمال الصيانة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:24 ص
قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
ابراهيم الهواري
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة طوخ اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل وانقطاع الكهرباء هي مدينة طوخ بالكامل وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأشارت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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