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أخبار البلد

سيامة كاهن جديد لإيبارشية لوس أنچلوس

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
سامح سلام
تمت بإيبارشية لوس أنچلوس وهاواي سيامة كاهن جديد للخدمة بالإيبارشية. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذى ترأسه الأنبا سرابيون أسقف الإيبارشية.

وصلى الأنبا سرابيون مطران الإيبارشية القداس بكنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل و جبرائيل Fresno وخلاله صلى صلوات طقس سيامة الدياكون فليمون ناشد كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس فليمون.

شارك في الصلوات صاحبا النيافة الأنبا أبراهام والأنبا كيرلس الأسقفان العموميان بالإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة.

وتوجه الكاهن الجديد إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

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