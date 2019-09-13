خبير اقتصاد دولي: تطبيق تشاركية الموازنة مرتبط بتفعيل الرقابة على الإنفاق العام

ثمن الدكتور حسن عودة، استاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية و الخبير الدولي في مجال اصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، اعلان وزارة المالية اليوم البدء في تطبيق مبدأ تشاركية الموازنة العامة، موضحا أن النظم الموازنية السابقة لم تكن تسمح بالاستماع لمقترحات المواطنين و تضمينها بالموازنة.



واضاف عودة لـصدي البلد، أن عملية تطبيق مبدأ تشاركية الموازنة العامة يتطلب من حيث الأصل اصلاحات إدارية و مالية و محاسبية وفقا لمعايير جديدة تسمح بإحكام الرقابة علي الانفاق العام و تفعل أطر الشفافية.



وأوضح عودة أن قانون الموازنة العامة و المحاسبة الحكومية الجديد المقرر مناقشته في البرلمان، راعي احكام الرقابة علي الانفاق العام من خلال الانتقال من موازنة البنود والأبواب إلي الأهداف و البرامج بما يحقق الكفاءة المثلي من عمليات الانفاق بالاضافة إلي تضمين مقترحات المواطنين بالموازنة العامة قبل قدوم العام المالي.



كانت وزارة المالية اعلنت اليوم عن بدء تفعيل مبدأ تشاركية الموازنة خلال العام المقبل و المقرر تطبيقه تدريجيا بمعدل سنوي؛ جاء بعد نجاح " المالية" في نشر واعداد موازنة المواطن، تحت مفهوم " اعرف موازنة بلدك" علي مدي 4 أعوام مالية سابقة وبصورة دورية.

