مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في قارة افريقيا، ونتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 9 - 2019 وأبرزها مواجهات دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 9 - 2019 في البطولة الافريقية والقنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت .



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



كوتي دي أور "السيشيل" - ماميلودي صن داونز "جنوب أفريقيا" ، الساعه 2 ظهرا.



يانج أفريكانز "تنزانيا" - زيسكو يونايتد "زامبيا" ، الساعه 3 عصرا .



بلاتينيوم "زمبابوي" - يونياو دو سونجو "موزمبيق" ، الساعه 3 عصرا .



جرين إيجليز "زامبيا" - بريميرو دي اوجوستو "أنجولا" ، الساعه 3 عصرا .



بيترو أتلتيكو "أنجولا" - كمبالا سيتي "أوغندا" ، الساعه 4 عصرا .



كانو سبورت "غينيا الإستوائية" - الأهلي "مصر" ، الساعه 6 مساء .



جينيراسيون فوت "السنغال" - الزمالك "مصر" ، الساعه 8 مساء .



شبيبة القبائل "الجزائر" - حوريا "غينيا" ، الساعه 8 ونصف مساء .





مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية



بانداري "كينيا" - اتحاد بن قردان "تونس" ، الساعه 2 ظهرا.



جمعية كيجالي "رواندا" - برولين أف سي "أوغندا" ، الساعه 3 عصرا .



يونج بوفالويس "سوازيلاند" - بيدفيست ويتس "جنوب أفريقيا" ، الساعه 3 ونصف عصرا .



بيليكان "الجابون" - إينوجو رينجرز "نيجيريا" ، الساعه 4 ونصف عصرا .



اشانتي جولد "غانا" - نهضة بركان "المغرب" ، الساعه 5 مساء .



ماراناتا "توجو" - دجوليبا "مالي" ، الساعه 6 مساء .



الاتحاد "ليبيا" - حسنية أكادير "المغرب" ، الساعه 6 مساء .



بيراميدز "مصر" - شباب رياضي بلوزداد "الجزائر" الساعه 8 مساء .