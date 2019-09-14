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رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
حسن العمدة
تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في قارة افريقيا، ونتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 9 - 2019 وأبرزها مواجهات دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 9 - 2019 في البطولة الافريقية والقنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت .

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

كوتي دي أور "السيشيل" - ماميلودي صن داونز "جنوب أفريقيا" ، الساعه 2 ظهرا.

يانج أفريكانز "تنزانيا" - زيسكو يونايتد "زامبيا" ، الساعه 3 عصرا .

بلاتينيوم "زمبابوي" - يونياو دو سونجو "موزمبيق" ، الساعه 3 عصرا .

جرين إيجليز "زامبيا" - بريميرو دي اوجوستو "أنجولا" ، الساعه 3 عصرا .

بيترو أتلتيكو "أنجولا" - كمبالا سيتي "أوغندا" ، الساعه 4 عصرا .

كانو سبورت "غينيا الإستوائية" - الأهلي "مصر" ، الساعه 6 مساء .

جينيراسيون فوت "السنغال" - الزمالك "مصر" ، الساعه 8 مساء .

شبيبة القبائل "الجزائر" - حوريا "غينيا" ، الساعه 8 ونصف مساء .


مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

بانداري "كينيا" - اتحاد بن قردان "تونس" ، الساعه 2 ظهرا.

جمعية كيجالي "رواندا" - برولين أف سي "أوغندا" ، الساعه 3 عصرا .

يونج بوفالويس "سوازيلاند" - بيدفيست ويتس "جنوب أفريقيا" ، الساعه 3 ونصف عصرا .

بيليكان "الجابون" - إينوجو رينجرز "نيجيريا" ، الساعه 4 ونصف عصرا .

اشانتي جولد "غانا" - نهضة بركان "المغرب" ، الساعه 5 مساء .

ماراناتا "توجو" - دجوليبا "مالي" ، الساعه 6 مساء .

الاتحاد "ليبيا" - حسنية أكادير "المغرب" ، الساعه 6 مساء .

بيراميدز "مصر" - شباب رياضي بلوزداد "الجزائر" الساعه 8 مساء .

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