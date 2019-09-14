الجريمة البشعة.. مجهول يعتدي على مراهقة ليغتصبها ويهشم رأسها

عثرت شرطة جنوب أفريقيا على جثة فتاة نصف عارية محطمة الرأس، بعد ان ضربت حتى الموت بكتلة خرسانية من قبل أحد المجهولين.



وبحسب صحيفة " ميرور"، اكتشفت جانيكا مالو في حديقة جدتها صباح يوم الأحد على أيدي أفراد من العائلة المرعوبة الذين يعتقدون أنها تعرضت للاغتصاب حيث تم هدم روثها.



أصيبت جمجمة الفتاة المراهقة بجروح بالغة ، وقال أقاربه إنهم رأوا "دماغها تخرج " من الجانب الأيسر من وجهها ، وذلك وفقًا لصحيفة إسلام أون لاين.



عاشت التلميذة الودودة في هاينز بارك في مدينة تاون بجنوب إفريقيا مع والدتها جانين مالو ، 31 عامًا.



تحقق الشرطة في مجموعة من الشبان "المعروفين بإجرامهم" في منطقة المدينة، حيث تم القبض على اثنين من المراهقين.



فيما احتج سكان المدينة خارج المحكمة المحلية للمطالبة بالقصاص لجانيكا، حيث حملوا لافتات تؤكد دعمهم لعائلة المراهقة المقتولة.