اهم الاخبار.. السيسى يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة غدا.. تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة.. محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم، الجمعة، الموافق 13 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.