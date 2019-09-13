اهم الاخبار.. السيسى يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة غدا.. تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة.. محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم، الجمعة، الموافق 13 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
غدا.. قطار الشباب يعاود الانطلاق ..السيسى يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة
القس أندريه زكي يترأس احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة
عالم مصري يحصل على الميدالية الشرفية للجمعية العالمية لجراحة الأعصاب بالصين
قبل عيد المعلم.. رسالة مهمة من النقابة إلى الرئيس السيسي
الإعلان عن أسماء لجان تحكيم مهرجان الجونة خلال أيام
البلكونة ما استحملتش الونش.. إصابة 13 شخصا في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
14 مدرسة جديدة.. هكذا استعدت أسوان للعام الدراسي الجديد
تراجع 7 قروش في أسبوع.. سعر الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة
المالية تبدأ تطبيق تشاركية الموازنة خلال العام المالي المقبل
في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية
في ذكرى رحيله.. كيف تسبب الفن في إفلاس سراج منير
الأهلي يعلن غياب وليد ازارو عن مباراة كانو سبورت
محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة
وزارة الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.. فيديو
ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه
الداخلية هتجبيلك حقك.. القبض على سائق تحرش بـ فتاة حذرت منه السيدات على فيس بوك
غدا.. قطار الشباب يعاود الانطلاق ..السيسى يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة
القس أندريه زكي يترأس احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة
عالم مصري يحصل على الميدالية الشرفية للجمعية العالمية لجراحة الأعصاب بالصين
قبل عيد المعلم.. رسالة مهمة من النقابة إلى الرئيس السيسي
الإعلان عن أسماء لجان تحكيم مهرجان الجونة خلال أيام
البلكونة ما استحملتش الونش.. إصابة 13 شخصا في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
14 مدرسة جديدة.. هكذا استعدت أسوان للعام الدراسي الجديد
تراجع 7 قروش في أسبوع.. سعر الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة
المالية تبدأ تطبيق تشاركية الموازنة خلال العام المالي المقبل
في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية
في ذكرى رحيله.. كيف تسبب الفن في إفلاس سراج منير
الأهلي يعلن غياب وليد ازارو عن مباراة كانو سبورت
محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة
وزارة الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.. فيديو
ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه
الداخلية هتجبيلك حقك.. القبض على سائق تحرش بـ فتاة حذرت منه السيدات على فيس بوك