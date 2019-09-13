ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية يبث رسائل تعليمية بعنوان "رسالة من البابا"

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
سامح سلام

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيبدأ في بث مقاطع صوتية قصيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تحت عنوان "رسالة من البابا".

وأكد المركز الاعلامي أن هذه المقاطع الصوتية ستكون متاحة للتداول بين الأشخاص والمجموعات عبرتطبيق الواتس اب و التطبيقات المختلفة.

كما يعرض المركز الإعلامي للكنيسة باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا من بينها:قصص للحياة، كيف ؟، كلمة في عظة، صوت حبيبي، فهمني فأحيا، سؤال للبابا، أقوال للحياة، البابا وحكايات الأطفال، البابا وأسئلة الشعب، تراث كنيستنا، الكتب المسموعة، العظات المسموعة، يجول يصنع خير، قصص انسانية.

وتهدف هذه السلاسل إلى توصيل تعاليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر "الساوند كلاود" .. طرح أول كتب البابا تواضروس الثاني

طرح حياة الرضا والسعادة لـ البابا تواضروس الثاني عبر الساوند كلاود

بث سلسلة جديدة من "قصص للحياة" للبابا تواضروس الثاني

المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية يهنئ البابا تواضروس الثاني بالذكرى الـ ٣٣ لدخوله الدير .. صور

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

البابا تواضروس يصل للكاتدرائية لإلقاء عظته الأسبوعية

ترشيحاتنا

في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف

شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع بعد ولادة أماليا

تراجع 7 قروش في أسبوع.. سعر الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

اضرار الميكرويف علميا.. احترس من الإصابة بـ السرطان

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

اهم الاخبار.. السيسى يشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب بـ المنارة غدا.. تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة.. محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور