المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية يبث رسائل تعليمية بعنوان "رسالة من البابا"



أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيبدأ في بث مقاطع صوتية قصيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تحت عنوان "رسالة من البابا".



وأكد المركز الاعلامي أن هذه المقاطع الصوتية ستكون متاحة للتداول بين الأشخاص والمجموعات عبرتطبيق الواتس اب و التطبيقات المختلفة.



كما يعرض المركز الإعلامي للكنيسة باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا من بينها:قصص للحياة، كيف ؟، كلمة في عظة، صوت حبيبي، فهمني فأحيا، سؤال للبابا، أقوال للحياة، البابا وحكايات الأطفال، البابا وأسئلة الشعب، تراث كنيستنا، الكتب المسموعة، العظات المسموعة، يجول يصنع خير، قصص انسانية.



وتهدف هذه السلاسل إلى توصيل تعاليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.