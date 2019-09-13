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برلمان

برلماني يكشف مراحل الحرب على الإرهاب التي قادتها مصر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:46 م
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، إن حرب مصر ضد الإرهاب مرت بعدة مراحل متتالية، أولها مرحلة التخريب التى قادها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتمركزها فى ميدانى رابعه إضافة إلى التنظيمات الخارجية مثل حماس وغيرها، ولكن مصر استطاعت إنهاء هذه المرحلة وبدأت فى تأسيس مصر الحديثة.

وتابع حمدى بخيت خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، المرحلة الثانية ما قبل سيناء 2018 بدأت بسعى أجهزة استخباراتية معادية لمصر بناء قواعد للتنظيمات الأرهابية مثل داخل وحسم وغيرها فى شمال سيناء ولكن القوات المسلحة المصرية تصدت لها بكل قوه حتى جاء تاريخ 1 /7 / 2017 واستشهاد 17 بطل مصرى، ولكن القوات المسلحة أخذت بالثأر لإبطالها بالقضاء على اكثر من 500 من العناصر الإرهابية.

وأضاف حمدي بخيت أن المرحلة الثالثة بدأت بالعملية الشاملة سيناء 2018، وهي أيضا مرحلة منقسمة لعدة مراحل، حيث استطاعت الدولة المصرية القضاء العمليات الإرهابية الايجابية، وأصبحت العمليات فردية لبعض عناصر الارهاب، واستطاعت القوات المسلحة قطع خطوط التواصل بين العناصر الارهابية بسيناء والاجهزة الاستخباراتية الداعمة لها من خلال تأمين كافة حدود الدولة المصرية وتدمير عدة وعتاد تلك العناصر.

وتابع حمدي بخيت: المرحلة الحالية هى مرحلة السيطرة على العمليات المنفردة التى تقوم بها العناصر الإرهابية، وهذا مؤشر ايجابي لنجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء.

وأكد حمدي بخيت أن جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" المقرر عقدها غدا بمؤتمر الشباب غاية الاهمية لتحليل ما قامت به مصر فى هذا الشأن.

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