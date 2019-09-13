شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع بعد ولادة أماليا

نشرت الاعلامية انجي على، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام "، مقطع فيديو لها برفقة الفنانة حنان مطاوع".



وظهرت انجى على وهي تهنئ النجمة حنان مطاوع على مولودتها الأولى "أماليا" في حفل مهرجان الفضائيات العربية، وحصدت الصورة عددا كبيرا من التعليقات.



حنان مطاوع شاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



كما تنتظر عرض فيلمها "يوم وليلة" مع أحمد الفيشاوى ودرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته المقبلة التاسعة، وفيلم "قابل للكسر" مع المخرج أحمد رشوان.









