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برلمان

شباب الحركة الوطنية: المؤتمر الوطني للشباب منصة حوار وصلت للعالمية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:50 م
مؤتمر الشباب
مؤتمر الشباب
أسامة علي
يشارك وفد من شباب حزب الحركة الوطنية المصرية في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويضم وفد الحزب " محمد عزمي الامين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية لحزب الحركة الوطنية المصرية والدكتور نور الشيخ امين التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية المصرية والدكتور احمد نشات الامين المساعد لأمانة شباب الجمهورية بالحزب وعمر عبد العزيز امين شباب الحزب بمحافظة المنوفية".

وأكد محمد عزمي أمين شباب الحركة الوطنية، أن المؤتمر يعد منصة تفاعلية بين الرئيس وشباب مصر، مشيرًا إلى أن تلك المنصة وصلت للعالمية خاصة وأن كثيرا من الدول في بعض بلدان العالم بدأت تكرر ذات التجربة نظرًا لما تحدثه من حالة حراك سياسي قائم علي المصارحة والمكاشفة ومناقشة كل ما يحدث علي أرض مصر من فعاليات ومشروعات وإصلاحات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

وتابع عزمي قائلًا : إن أهم ما يميز المؤتمر الوطني للشباب هو ما يخلقه من فرص حقيقية واقعية للحوار البناء، حيث إنه يساهم في التعرف على طرق ومحاور تفكير الشباب وأطروحاتهم بما يدعم التواصل بين الدولة المصرية و شبابها، خاصة وأن اعداد الحضور في المؤتمر تتجاوز الـ 1600 مشارك غالبيتهم من شباب مصر المخلصين.

ومن جانبه قال الدكتور نور الشيخ امين التدريب والتثقيف بالحزب ان رسالتنا واضحة في هذا المؤتمر رسالة مفادها أن مصر حكومة وشعب علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وأنه لا مكان بيننا لمن يريد ان يزرع الفتن او يروج الإشاعات او ينال من استقرار ووحدة المصريين بأفعال وأقوال عبثية لم ولن تحرك ساكنًا في الداخل المصري.

وأردف الدكتور نور الشيخ موضحًا ان محاور المؤتمر تدور في ثلاث جلسات اعتقد من وجهة نظري أن جلسة "اسأل الرئيس" تعد الجلسة الأهم والأبرز جراء ما تشهده من تفاعل وتأثير وتواصل بشكل مباشر بين الرئيس وشباب مصر وقيامة بالرد على أسئلة واستفسارات الشباب بما يثرئ حالة الحوار والنقاش ويرفع من معدلات الوعي العام لحقيقة ما يدور في البلاد من مشروعات وإصلاحات ولعل الإعداد الكبيرة المشاركة تمثل كافة شرائح وقطاعات الشباب في الدولة المصرية من الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين والأحزاب وذلك يعطي مساحة أوسع وأرحب للتفاعل والنقاش الجاد.

وأضاف الدكتور أحمد نشأت الأمين العام المساعد لأمانة شباب الجمهورية بالحركة الوطنية المصرية أن فكرة المؤتمر من الأساس فكرة إبداعية مبتكرة تحسب للقيادة السياسية وكل مرة تشهد الفكرة تطورًا إيجابيًا ملحوظًا ولم تعد مناقشاته تقتصر علي قضايا الشباب فقط بل تطورت الي قضايا المجتمع ككل بكل ما فيه من تفاعلات.

وتابع نشأت قائلًا: دائمًا تفرز تلك المناقشات مقترحات ورؤي وحلول مبتكرة لحل كافة المشكلات المختلفة التي تواجه الدولة وينجم عن المؤتمر ايضًا توصيات توضع دومًا في الاعتبار وتكون محل متابعة وتنفيذ من جانب المسؤولين التنفيذيين .

وأوضح عمر عبد العزيز أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية، أن المؤتمر وجلساته ومناقشاته بات بمثابة مفرخة للقيادات ومن خلاله يمكن اكتشاف عدد من الكوادر التي تصلح أن تتولي أماكن القيادة مشددًا علي ان التفاف الشباب حول الرئيس في تلك المؤتمرات تؤكد مدى ما يتمتع به من شعبية وحب وتأييد ببن قطاع الشباب الذي يعد الفئة الأكبر والأبرز في المجتمع المصري

وشدد عبد العزيز على أن شباب مصر باتوا الآن شركاء في القرار المصري بما يقدمونه من رؤى وآراء ومقترحات خلال جلسات الحوار مع رئيس الجمهورية وتلك الحالة الحوارية بلا شك أعطتنا الأمل في ان نكون بالفعل شركاء أساسيين وفاعلين فى صنع مستقبل بلدنا مصر.

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