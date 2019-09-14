بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم السبت 14-9-2019

مباراة ريال مدريد وليفانتي ، أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني ، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



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بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي



ويحاول زيدان توفير الإمكانيات التكتيكية للاعبين من أجل حصد نقاط المباراة الثالث بعد تأخر موقف الفريق في جدول الليجا الإسبانية، وقد تصدر فريق أتليتكو مدريد جدول المسابقة حتى الآن مستغلًا ابتعاد ريال مدريد وبرشلونة عن المنافسة.



بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي



ويسعي ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية امام ليفانتي لتحسين مركزه ، فهو يحتل المركز الخامس حاليا برصيد 5 نقاط ، من فوزه فى مباراة وتعادل مبارياتين امام بلد الوليد وانتهت بهدف مقابل هدف ولعب مباراة أخري امام فياريال وانتهي بهدفين مقابل هدفين بينما خاض ليفانتي ثلاث مباريات فاز في مبارياتين وتلقي هزيمة واحده ويمتلك 6 نقاط محتلا المركز الرابع .



مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي



ويلتقي اليوم أيضًا، برشلونة مع نظيره فالنسيا ، في تمام التاسعة مساء ، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



ويعاني مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي من مشكلة على الصعيد النتائج، بعدما جمع أربع نقاط فقط من ثلاث مراحل خاضها في ظل غياب القائد الفذ الأرجنتيني ليونيل ميسي.



موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي



وتنطلق مباراة مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام 1 ظهرا اليوم السبت 14 - 9 - 2019 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وستذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي عبر قناة بي إن سبورت 3.



مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي



ومن المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



التشكيل المتوقع مباراة ريال مدريد وليفانتي



في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.



في خط الدفاع : رافائيل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو و داني كارفاخال.



في خط الوسط : كاسيميرو – لوكا مودريتش و توني كروس.



في خط الهجوم : لوكاس فاسكيز – ايدين هازارد – و كريم بنزيما.







