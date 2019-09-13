ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تتخطى 27 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:51 م
إيمان الشميطي
إيمان الشميطي
سعيد فراج
حققت المطربة المغربية إيمان الشميطي نجاحًا كبيرًا في أول أعمالها الفنية بأغنية «ما مل قلبك»، التي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 27 مليونا وألفي مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب"، يوم 3 يونيو الماضي تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

طرحت أغنية «ما مل قلبك» لـ إيمان الشميطي، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.

فى سياق آخر تستعد إيمان الشميطي نجمة برنامج "آراب جوت تالنت" لطرح أغنية أخرى بعنوان «عاللي جرالنا» خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتعاون إيمان الشميطي مع كل من الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي مدحت خميس، والأغنية من إنتاج شركة ناصر الصالح.

يُذكر أن إيمان الشميطي، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تتخطى 17 مليون مشاهدة.. فيديو

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تحصد 17.6 مليون مشاهدة.. فيديو

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تتخطى 18 مليون مشاهدة.. فيديو

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تتخطى 19 مليون مشاهدة.. فيديو

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي يحصد 22 مليون مشاهدة.. فيديو

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي يحصد 22.25 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة بلا رحمة تلقن مسنة في الـ75 علقة ساخنة وتسحلها

بالأسود الشفاف.. مها أحمد تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية جذابة

كاف يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا بالغردقة

أول قرار من الإسماعيلي بعد رباعية أهلي بنغازي

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

عقب خروجه من المستشفى.. أمير الكويت يعزي الإمارات في استشهاد 6 جنود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور