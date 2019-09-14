أبرز فيديوهات التوك شو.. مها أبو عوف تنهار في البكاء على الهواء.. وتكشف عن طلب غريب ليوسف وهبي

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



الفنانة نورهان تكشف لأول مرة عن وظيفتها الحقيقية.. فيديو









قالت الفنانة نورهان، إنها تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية.



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن.



وأضافت الفنانة "نورهان"، أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.





مشاهد صادمة من الجو ترصد تأثير الفيضانات في إسبانيا.. شاهد







عرضت فضائية " الآن"، مشاهد صادمة تم التقاطها من الجو، ترصد آثار الدمار الضخمة التي خلفتها الفيضانات في اسبانيا.



كانت السلطات الإسبانية أطلقت تحذيرًا باللون الأحمر في كوستا بلانكا حول أليكانتي وفالنسيا بسبب الطقس، بعد أن ضربت أمطار غزيرة وبرد وإعصار مايوركا في وقت سابق.



وتشير التوقعات إلى احتمالية سقوط 200 لتر مربع من الأمطار على مدار ست ساعات صباح اليوم الجمعة 13 سبتمبر، كما يصل احتمال تشكل عواصف شديدة إلى 70%.



يذكر أن مدينة فالنسيا الإسبانية شهدت هطول أمطار شديدة الغزارة وسيولا جارفة، حيث بلغت كمية المياه أكثر من 250 ملم تساقطت على المدينة خلال 12 ساعة فقط.





صرف المرتب مسبقا.. تعرف على مزايا كارت الموظفين البنكي .. فيديو





قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية، إنه سيتم اتاحة الشراء الكترونيا لدى موظفى الدولة من خلال تحديث البطاقات البنكية للموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالكارت الجديد "كارت ميزة" تدريجيا خلال سنة لكافة العاملين بالدولة.



وأضاف حامد، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الكارت يتيح ميزة استخدام الكارت دون الدخول في الماكينة، مشيرا إلى أن ذلك يطيل من عمر الكارت، ويسهل عملية الصرف.



وأوضح مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية، أنه بمجرد تقريب الكارت من ماكينة البنك، يتم قراءة بيانات الكارت، مشيرا إلى أن هناك ميزة جديدة لأول مرة وهي ميزة الراتب المسبق، حيث يمكن صرف ثلث المرتب مسبقا، ولك في شكل مشتريات.





مها أبو عوف تبكى على الهواء وتحكي اللحظات الأخيرة لوفاة شقيقها.. فيديو







انهارت الفنانة مها أبو عوف، بالبكاء على الهواء بعد عرض تقرير عن مشوار الفنان الراحل عزت أبو عوف، قائلة: "بعتذر ".



وأضافت مها أبو عوف، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» انها كانت خارج مصر وقت وفاة شقيقها الراحل عزت أبو عوف، مشيرة إلى أنها في غرفتها بالفندق سقطت الستارة، واعتبرتها علامة لشئ ما.



وتابعت: جريت على الريسبشن عشان اكلم المستشفى واطمن على عزت بعد عدم رد أحد عليها بالموبايل، حتى اتصلت بها شقيقتها وأبلغتها الخبر.



وأوضحت الفنانة مها أبو عوف، أن وصية شقيقها الفنان عزت أبو عوف، دائما كانت المحبة، قائلة: "كان بيقولي انا واخواتي دايما حبوا بعض، وخليكوا جنب بعض".





الفنانة نورهان: معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها









قالت الفنانة نورهان، إنها حصلت على شهادة من سويسرا تؤهلها لتدريس فنون المسرح للأطفال والمراهقين.



مشيرة إلى انها أجرت الدراسة بشكل إلكتروني على مدار فترات طويلة وقالت،: "أنا كنت بعمل الواجب في 7 ساعات، ومحدش في مصر معاه الشهادة دي".



ونوهت، "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أنها تهوى منذ الطفولة المذاكرة، رغبه في تنمية مهارتها وخلق فرص جديدة للتعلم، لافتة إلي أنها عملت في التدريس في بعض المدارس بالدولة.



وتابعت، أن عملها في التدريس يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، نظرا لكونها الابنة الوحيدة داخل أسرتها، ما مثل بداخلها رغبة في تعليم الأطفال ومصادقتهم.





منى الشاذلي لـ ابنة أصالة: سيبتي كامبريدج عشان ماما.. والمطربة: ماستهلش ولا إيه







قالت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة، أنها تُحضر دكتوراه في الكيمياء، وتركيبات مرطبات الجلد لزيادة فاعليتها.



وأضافت شام الذهبي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج" معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" حصلت على منحة كاملة للدراسة في جامعة كامبريدج وسافرت أول سنة للدراسة ولكنني قررت العودة إلى أسرتي وعدم استكمال المنحة هناك وقررت استكمالها بجانب أسرتي في مصر".



وقاطعتها الإعلامية منى الشاذلي، قائلة:" سيبتي كامبريدج عشان ماما"، وقاطعتها الفنانة أصالة:" وأنا مستهلش ولا إيه".



وتابعت شام الذهبي، قائلة:" أمي كانت تشجعني على اتخاذ قرار عودتي كي نعيش سويا"، وردت الفنانة أصالة:" إحنا عائلة عاطفية ومرتبطة ببعضها والحب له مكانة خاصة بيننا، وصعب عليا سفر ابنتي بعيدا عني".





أصالة: تركت التعليم بعد الثانوية واشتغلت كتير قبل الفن.. فيديو









قالت المطربة أصالة، أنها لم تكمل تعليمها ولم تتح لها الفرصة لأن تلتحق بالجامعة.



وأضافت أصالة في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج" معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".



وتابعت أصالة:" غنيت أغنية في قصص الشعوب عندما كان عمري 6 سنوات"، مضيفة:" ابنتي شام لا تظهر معي كثيرا لأنها خجولة وظهرت معي مرة واحدة عندما كانت صغيرة في السن".







رئيس الوزراء يستجيب لاستغاثة مريض عبر فيسبوك..فيديو









أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل لجنة لرصد استغاثة من أحد المواطنين، من ذوي الإعاقة الكاملة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قررًا لمركز تأهيل العجوزة بتركيب طرف صناعي للمريض.



وعقب وائل الشافعي، صاحب الاستغاثة لمجلس الوزراء، على قرار الوزراء، قائلًا إنه يرى هذا الشخص منذ وقت طويل، في ميدان بالدقي، موضحًا أنه يعاني من إعاقة كاملة، وأن يديه وقدميه مبتوران نتيجة لحادث.



وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "عمري ما شوفته بيشحت ولكن كل مرة كنت بلاقيه بيبيع أي حاجة"، مشيرًا إلى أنه يتابعه باستمرار، مضيفًا أنه في المرة الأخيرة طلب منه أن يتصور معه ويقوم برفع الصورة على "الفيس بوك" حتى يشتري منه المواطنون، وليس لأي غرض آخر.



وأشار صاحب الاستغاثة، إلى أنه بعد ما قام بنشر الصورة، أحد أصدقائه يعمل طبيبا خاصا في مجلس الوزراء، تواصل معه وعرض عليه أن يقوم بعلاج هذا الشخص على نفقة مجلس الوزراء في مستشفى القوات المسلحة.



وأردف"الشافعي": "لما بلغته ماكنش مصدق نفسه من الفرحة؛ لأنه في هذا الوضع منذ أكثر من 20 عامًا"، لافتًا إلى أنه في أواخر الثلاثينيات أو بداية الأربعينيات.



وأضاف صاحب الاستغاثة، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وبدأت الإجراءات بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيحصل على جواب من مجلس الوزراء هذا الأسبوع حتى يحصل على الطرف الصناعي.



واستطرد قائلًا: "عندما علم فرح بشدة، فرحان فرحة ماحدش يتخيلها إنه هيقدر يقف على رجله تاني، وقال إنه جرب قبل كده يركب طرف صناعي ولكن وجد التكلفة باهظة جدًا".



ونوه صاحب الاستغاثة، إلى أنه سيتم تركيب طرف صناعي للمريض، وسيتم تدريبه على المشي والحركة وبعدها، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية أوضحت أنه لن يستطيع إجراء عملية بسبب مشكلات في القدم.



يذكر أن وائل الشافعي، صاحب الاستغاثة لمجلس الوزراء، قام بنشر صورة أحد المواطنين، الذي يعاني من بتر في الساق واليد، على الفيس بوك، واستجاب له مجلس الوزراء، وقرر تركيب طرف صناعي للمريض على نفقة المجلس.





انهرت من البكاء .. مها أبو عوف تحكي عن طلب غريب من يوسف وهبي.. فيديو





قالت الفنانة مها أبو عوف، إنه كان ممنوعا لها دخول البيت بعد الساعة 9 مساء، مشيرة إل أنها شاركت في فيلم سينمائي دون علم والدها.



وأضافت مها أبو عوف، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنها كانت طفلة وكانت سعيدة بالمشاركة في عمل فني مع الفنان الكبير يوسف وهبي.



وأوضحت الفنانة مها أبو عوف، أنها رغم سعادتها بالتمثيل لأول مرة أمام الكاميرا، إلا أنها انهارت في البكاء بمجرد رؤية الكاميرا، مشيرة إلى أن الفنان يوسف وهبي أمر بإطفاء الأنوار ووقف التصوير، واحتضنها.



وكشفت أن الفنان يوسف وهبي، طلب منها احتضان الكاميرا والتحدث اليها، وقال لها: قولي للكاميرا انا بحبك حبيني"، وبعدها أمر باستئناف التصوير.





اللواء صفوت كامل: الميكروباص ينقل 9 ملايين مواطن يوميا .. فيديو



قال اللواء صفوت كامل، أستاذ إدارة أزمات المرور، إن هيئة النقل العام تنقل نحو 3 ملايين مواطن يوميا، أما الميكروباص فينقل نحو 9 ملايين، موضحا أنه لا يجب أن نستهين بدوره في النقل.



وأضاف كامل، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن سائق الميكروباص يجب أن يحمل رخصة درجة ثالثة، وذلك لأنه يقود مركبة تحمل 17 شخصا.



وأوضح أستاذ إدارة أزمات المرور، أنه يجب تشديد إجراءات وقواعد حصول قائدي المركبات العامة مثل الميكروباص، على الرخصة، وذلك لحماية المواطنين، ويكون قائد المركبة على درجة عالية من الكفاءة.

