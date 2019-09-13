ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تتصدر ترتيب دول إفريقيا بـ 273 ميدالية .. أبطال مصر يروون التفاصيل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:21 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت دارين حجازي، صاحبة ذهبية في التجديف بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنهم تعرضوا لصعوبات كثيرة أثناء التجديف، لافتة إلى أن إجادة السباحة أهم شيء في رياضة التجديف.

وأضافت "حجازي"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن الرياضة تنظم إليهم وقتهم وتنظم حياتهم، وتجعلهم يهتمون بأدق الأشياء في حياتهم، سواء شكلهم أو دراستهم أو أي شيء آخر.

فى حين قالت زينة شرف، عضو فريق سيدات الجمباز الحاصل على ذهبية فرق السيدات بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنها بدأت الجمباز من عمر 3 سنوات، لافتة إلى أنها تتمرن تمرينة واحدة أو إثنين في اليوم، موضحة أن التمرينة تستمر لمدة من 4 لـ5 ساعات.

ومن جانبها قالت بسنت حميدة، أسرع فتاة في مصر والوطن العربي، والحاصلة على ميدالية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنها تقطع مسافة 100 متر في 11 ثانية، معلقة ساخرة: "ممكن ما أستخدمش عربية".

وأضافت "حميدة"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق، أنها سيتم خطبتها على المدرب الخاص بها، لافتة إلى أنها تتمرن في اليوم تمرينتين لمدة 3 ساعات وفي فترة المنافسة تمرينة واحدة من 3 لـ 4 ساعات.

وأشاد كابتن علي حازم، صاحب ذهبية الجودو في دورة الألعاب الإفريقية، بكابتن محمد علي رشوان، مؤكدًا أنه رمز للروح الرياضية واللعب النظيف في أي مكان، لافتًا إلى أنه مشهور في اليابان أكثر من شهرته في مصر، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا أن نفخر به.

وتحدث كابتن عبد الرحمن محمد، صاحب أول ذهبية في بطولة الألعاب الإفريقية في الجودو، عن رحلته في الرياضة، قائلًا إنه بدأ الرياضة منذ عمر الخمس سنوات، مؤكدًا على ضرورة أن يبدأ الطفل في عمر صغير، وأن يشجعه أهله.

وأضاف "محمد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، أنه يتمرن حوالي 3 تمرينات في اليوم، والتمرينة ساعتين لـ ساعتين ونصف، لافتًا إلى أن عدد التمرينات يتحدد على حسب اللعب.

يذكر أن مصر حققت نجاحات مبهرة في دورة الألعاب الإفريقية والتى أقيمت مؤخرًا في دولة المغرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببعثة تضم 405 أفراد .. مصر تشارك في انطلاق دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

مصر تحافظ على صدارة جدول ترتيب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بـ 50 ميدالية

مصر تحتل المركز الثالث في منافسات التايكوندو بالألعاب الأفريقية

مصر تتطلع لحصد المزيد من الميداليات في منافسات اليوم بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

فرح أحمد تحقق ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم الفضية بـ الألعاب الإفريقية

179 ميدالية .. مصر تتصدر ترتيب دورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

الفنانة نورهان: معايا شهادة من سويسرا مفيش حد في مصر واخدها

شاهد.. رسالة مؤثرة من عماد متعب لـ مؤمن زكريا بعد أزمته الأخيرة

في ذكرى رحيله.. كيف تسبب الفن في إفلاس سراج منير

10 آلاف مشجع.. السوبر بين الأهلى والزمالك في برج العرب بحضور جماهيري

نوستالجيا.. حكاية حب مع سهير شلبى لم تنته رغم وفاته.. أحمد سمير أشهر مذيع نشرات أذاع خبر وفاة السادات وكتب 3 أفلام

مواجهات أفريقيا تؤجل تنصيب مدرب المنتخب.. واتحاد الكرة يستقر على هذا الاسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نجوم الفن على مهرجان الفضائيات العربية.. صور

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور