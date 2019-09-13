مصر تتصدر ترتيب دول إفريقيا بـ 273 ميدالية .. أبطال مصر يروون التفاصيل

قالت دارين حجازي، صاحبة ذهبية في التجديف بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنهم تعرضوا لصعوبات كثيرة أثناء التجديف، لافتة إلى أن إجادة السباحة أهم شيء في رياضة التجديف.



وأضافت "حجازي"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن الرياضة تنظم إليهم وقتهم وتنظم حياتهم، وتجعلهم يهتمون بأدق الأشياء في حياتهم، سواء شكلهم أو دراستهم أو أي شيء آخر.



فى حين قالت زينة شرف، عضو فريق سيدات الجمباز الحاصل على ذهبية فرق السيدات بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنها بدأت الجمباز من عمر 3 سنوات، لافتة إلى أنها تتمرن تمرينة واحدة أو إثنين في اليوم، موضحة أن التمرينة تستمر لمدة من 4 لـ5 ساعات.



ومن جانبها قالت بسنت حميدة، أسرع فتاة في مصر والوطن العربي، والحاصلة على ميدالية بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، إنها تقطع مسافة 100 متر في 11 ثانية، معلقة ساخرة: "ممكن ما أستخدمش عربية".



وأضافت "حميدة"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق، أنها سيتم خطبتها على المدرب الخاص بها، لافتة إلى أنها تتمرن في اليوم تمرينتين لمدة 3 ساعات وفي فترة المنافسة تمرينة واحدة من 3 لـ 4 ساعات.



وأشاد كابتن علي حازم، صاحب ذهبية الجودو في دورة الألعاب الإفريقية، بكابتن محمد علي رشوان، مؤكدًا أنه رمز للروح الرياضية واللعب النظيف في أي مكان، لافتًا إلى أنه مشهور في اليابان أكثر من شهرته في مصر، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعًا أن نفخر به.



وتحدث كابتن عبد الرحمن محمد، صاحب أول ذهبية في بطولة الألعاب الإفريقية في الجودو، عن رحلته في الرياضة، قائلًا إنه بدأ الرياضة منذ عمر الخمس سنوات، مؤكدًا على ضرورة أن يبدأ الطفل في عمر صغير، وأن يشجعه أهله.



وأضاف "محمد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، أنه يتمرن حوالي 3 تمرينات في اليوم، والتمرينة ساعتين لـ ساعتين ونصف، لافتًا إلى أن عدد التمرينات يتحدد على حسب اللعب.



يذكر أن مصر حققت نجاحات مبهرة في دورة الألعاب الإفريقية والتى أقيمت مؤخرًا في دولة المغرب.