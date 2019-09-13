منتخب مصر يفوز على بلغاريا في مونديال ناشئات الطائرة

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات على بلغاريا بنتيجة 3-1 في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات في المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة .



وجاءت نتيجة الأشواط : 25-23 ،25-21 ، 25-15 ، 25-20



وبعد هذا الفوز، تلعب مصر غدًا، مع تركيا، للمنافسة على المركز التاسع بينما يلعب المنتخب البلغاري مع نظيره الأرجنتيني للمنافسة على المركز الـ 11 .

