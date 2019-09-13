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رياضة

منتخب مصر يفوز على بلغاريا في مونديال ناشئات الطائرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
نور عادل
فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات على بلغاريا بنتيجة 3-1 في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات في المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة .

وجاءت نتيجة الأشواط : 25-23 ،25-21 ، 25-15 ، 25-20

وبعد هذا الفوز، تلعب مصر غدًا، مع تركيا، للمنافسة على المركز التاسع بينما يلعب المنتخب البلغاري مع نظيره الأرجنتيني للمنافسة على المركز الـ 11 .

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