بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 14-9-2019

مباراة برشلونة وفالنسيا ، أحد أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني ، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء ، على ملعب "الكامب نو".



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بث مباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا



ويسعي برشلونة على سلسلة انتصاراته على ملعبه والتي بلغت ثمانية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فالنسيا الذي كان آخر فريق خرج بنقطة من كامب نو خلال مواجهة الفريقين في فبراير الماضي (2-2).



بث مباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا



ويعاني مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي من مشكلة على الصعيد النتائج، بعدما جمع أربع نقاط فقط من ثلاث مراحل خاضها في ظل غياب القائد الفذ الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتأثر الفريق الكتالوني كثيرا بغياب ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة. وبينما لم يلعب البرغوث أي دقيقة حتى الآن بعد إصابته في الحصة التدريبية الأولى بعد انتهاء الإجازة الصيفية، شارك سواريز وديمبيلي في المباراة الأولى فقط التي خسرها النادي الكتالوني أمام أتلتيك بلباو بهدف وحيد .



مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا



ويلتقي اليوم أيضًا، ريال مدريد مع نظيره ليفانتي ، في تمام الواحدة ظهرا ، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



يحتل ريال مدريد فى المركز الخامس حاليا برصيد 5 نقاط ، من فوزه فى مباراة وتعادل مباراتين امام بلد الوليد وانتهت بهدف مقابل هدف ولعب مباراة أخري امام فياريال وانتهي بهدفين مقابل هدفين بينما خاض ليفانتي ثلاث مباريات فاز في مبارياتين وتلقي هزيمة واحده ويمتلك 6 نقاط محتلا المركز الرابع .



موعد مباراة برشلونة وفالنسيا



وتنطلق مباراة مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام 9 مساء اليوم السبت 14 - 9 - 2019 على ملعب "الكامب نو"، وستذاع مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قناة بي إن سبورت 3.



مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا







ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:



التشكيل المتوقع مباراة برشلونة وفالنسيا



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: جوردي ألبا، وكليمونت لينجليت، بيكيه، وسيرجي روبيرتو.



الوسط: فرينكي دي يونج، وسيرجيو بوسكيتش، وآرثر.



الهجوم: أنطوان جريزمان، وأنسو فاتي، وكارليس بيريز.