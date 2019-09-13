عندما يكون المعلم إنسانا.. مدرسون يتكفلون بمصروفات 170 طالبًا في كفرالشيخ

ضرب المعلمون بمدرسة المستشار علي عبد الشكور للتعليم الأساسي بمدينة كفر الشيخ، مثالًا رائعًا في الإنسانية والتكافل والمشاركة المجتمعية الفعالة والبناءة، بعد أن قرروا فيما بينهم التبرع لسداد المصروفات الدراسية وشراء الزي المدرسي الجديد لتوزيعه على الطلاب غير القادرين؛ لإضفاء البهجة والسعادة عليهم في مستهل عام دراسي جديد.



ولم ينتهِ اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد، حتى قام المعلمون وإدارة المدرسة بتوزيع الزي المدرسي على الطلاب والطالبة غير القادرين، وسداد المصروفات الدراسية من خلال احتفالية تكريم مصغرة داخل المدرسة وبطريقة إنسانية ليستفيد من هذه المبادرة الإنسانية 170 طالبًا وطالبة من طلاب المدرسة بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية.



من جانبها، قدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لمدير مجمع على عبد الشكور للتعليم الأساسي، التابع لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والعاملين بالمدرسة للتغيير الجذري الذى تشهده المدرسة، خاصة المشاركة المجتمعية للمعلمين الذين ساهموا في تحمل سداد مصروفات 170 طالبا وطالبة بالإضافة لتحملهم ثمن الزى المدرسي للطلاب والطالبات.



وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تتمنى أن ينهج كل المعلمين بكل مدارس المحافظة نهجهم لافتة إلى أن هناك المئات من المعلمين يشاركون في توفير الزى المدرسي للطلاب من خلال معارض أهلا مدارس، مجانا لغير القادرين، ومنهم معرض إدارة غرب كفر الشيخ الذى وفر 10 آلاف قطعة ملابس وأحذية للطلاب ومعرض إدارة فوه.



