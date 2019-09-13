فؤاد بدراوي: لقاءات الشباب بالرئيس فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير

ابدى النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، اعجابه الكبير بخلية العمل التى يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب قائلا: إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير التي تبثه مثل هذه اللقاءات، و جسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها.



وأضاف فؤاد بدراوى، فى بيان له أن مناقشة قضايا الإرهاب و سبل مواجهته فى هذه النسخة أمر غاية فى الأهمية، خاصة بعد أن تقلصت حجم العمليات الإرهابية بنحو ٩٥ % منذ ٢٠١٣ حتى الآن، وهو أمر يوضح بالنتائج نجاح المواجهات التى قادتها الدولة و المجتمع فى مواجهة هذا الخطر.



وأشار سكرتير عام الوفد، إلى أن تزايد أهمية هذه اللقاءات تأتي من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس بنفسه والتى تعمل الحكومة و البرلمان و الأحزاب على تنفيذها و تلبيتها .



ونوه فؤاد بدراوى، إلى أن شباب الوفد كان ومازال يشارك و يتابع هذه اللقاءات، كما سيكون لديه معسكر خاص به قريبًا الهدف منه نشر وسائل التدريب والتأهيل التى تعمل عليها الدولة و تعنى بها أجندة الوفد حتى نعضد جميعًا من قدرة الأجيال الجديدة على الإدارة و المشاركة و القيادة و مواجهة التحديات.



يذكر أن الرئيس السيسي سوف يلتقى 1600 شاب بينهم شباب الأحزاب السياسية بقاعة المنارة غدًا السبت، يخصص خلالها جلسة للحوار مع الرئيس مباشرة تحت عنوان أسأل الرئيس .