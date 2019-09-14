نورهان البطريق تكتب: حسن الاختيار‎

هو القرب اللين الذي يحاوطك بهالة من الأمان دون أن يضايقك تساؤلاته ، أن يخلق حديثًا ينم على الاطمئنان ، لا لإرضاء فضوله.أن يكون كلامه نابعًا من باب الخوف ،ولا يأتيك على شكل أوامر مطالبة بتنفيذها . أن يتمتع بأذنين الغرض منهما أن يسمع كل ما يدور بخاطرك، لا بغرض اصطياد الأخطاء.
أن يفتح لك أبواب الحديث بغرض الاحتواء لا بغرض اللوم والعتاب. أن تقترفي الأخطاء، فتجدي من يتجاوزها معكِ، لا من يتهمك بالسذاجة والفشل.
لاتلتفتي كثيرًا لمنصب مروق أو مستوى اجتماعي رفيع، فالأهم من هذا وذاك أن ينبت بداخلك شعور بالرضا والاريحية عن إختيارك له ، أن تصبي جم تركيزك على أن يرضي عقلك، أولا، يطمئن قلبك ثانيا، لا على من يلبي متطلباتك من تجهيزات وشكليات، ألا تنساقي وراء ذلك القالب الاجتماعي المعتاد ، ولتضعي أمام عينيكِ أنه اختيار العمر كله، فإن أصابت،ِ طابت حياتك، وإن أخطأت ، فاعلمي أن الأوان قد فات، ولن يلازمك سوى الندم طوال حياتك.