نورهان البطريق تكتب: حسن الاختيار‎

هو القرب اللين الذي يحاوطك بهالة من الأمان دون أن يضايقك تساؤلاته ، أن يخلق حديثًا ينم على الاطمئنان ، لا لإرضاء فضوله.أن يكون كلامه نابعًا من باب الخوف ،ولا يأتيك على شكل أوامر مطالبة بتنفيذها . أن يتمتع بأذنين الغرض منهما أن يسمع كل ما يدور بخاطرك، لا بغرض اصطياد الأخطاء.





أن يفتح لك أبواب الحديث بغرض الاحتواء لا بغرض اللوم والعتاب. أن تقترفي الأخطاء، فتجدي من يتجاوزها معكِ، لا من يتهمك بالسذاجة والفشل.



