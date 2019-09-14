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حوادث

اليوم.. محاكمة موظف اختلس 13 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، محاكمة موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بتهمة اختلاس 13 مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، وعضوية المستشارين صلاح محمد عبدالرحمن ومحمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف شكر، وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.

جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم "وائل.ج" موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة مدخل بيانات مالية ثالث، في غضون يوليو 2017 حتى يونيه 2018، وبصفته أمين عهده، اختلس مبلغ 13 مليونا و842 ألف و346 جنيها المملوكة لجهة عمله، والذي وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

كما قام بالتزوير في المحررات الإلكترونية واستعمالها فيما زورت من أجله، وأدخل سلع وهمية بمبالغ تفوق قيمتها وإعادة بيعها بمبلغ زهيد والتلاعب في حركات المنصرف والمبيع من السلع واستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله بإرسالها إلكترونيا لأعمال اثارها والاحتجاج بما دون بها ما مكنه من اختلاس المبلغ.

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