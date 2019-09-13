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أخبار العالم

عنوانها أمن الخليج.. أسباب زيارة ولي العهد البحريني إلى واشنطن

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:56 م
ولى عهد البحرين
ولى عهد البحرين
مـيــــــــــــــــس رضـــــــــــــا
فند الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أسباب زيارة ولى العهد البحرينى إلى واشنطن ، لافتًا إلى أنها تحمل أبعادا عديدة وتأتى فى وقت مهم للغاية.

وأوضح طارق فهمي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البحرين تحرص على تطوير علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية فى ضوء الدعم الأمريكى لاستقرار وأمن البحرين في ظل المخاطر التي تتعرض لها من جانب إيران.

وأضاف "المحلل السياسي"، أن البحرين استقبلت قمة المنامة التى عقدت فى يونيو الماضى والخاصة بعملية السلام بين العرب وإسرائيل ما يؤشر لاستضافة لقاءات جديدة وليظل انفتاح عربي اسرائيلي بدعم أمريكي.

ولفت طارق فهمي، إلى أنه في هذا السياق يمكن أن تفهم أبعاد الزيارة وحرص البحرين علي الاستمرار في التواصل مع الإدارة الامريكية ودعم الاستقرار السياسي فى البحرين والخليج ، وبالتالي الزيارة تفهم في إطار دعم وتشجيع البحرين في لعب دور تنسيقي في الخطوات الامريكية المقبلة ودعم الملكية في البحرين ورسالة مساندة في مواجهة ابران
ودول الخليج من الممارسات الإيرانية في أمن الخليج.

ويجري الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ديوان ولي عهد مملكة البحرين, أنه سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل مواصلة تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

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