خسرت وزنها.. أول ظهور لـ حنان مطاوع بعد الانجاب

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جديدة ومختلفة، والتي قد نشرتها الإعلامية انجي علي عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وذلك خلال حضورهم حفل القنوات الفضائية، وقد بدا عليها خسارة الوزن بشكل ملحوظ بعد ولدتها ابنتها.



وارتدت حنان مطاوع جلباباا واسع باللون السماوي الفاتح، ويكشف عن أحد كتفيها، وبعض النقوشات من على منطقة الرقة، وأبرزت إطلالتها من اناقتها، ورقة ملامحها.



وتركت حنان مطواع شعرها منسدلا عبر أكتافها لتبرز من أنوثتها بشكل كبير، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



ولم تتكلف حنانا مطاوع في ارتداء الاكسسورات، فقد اكتفت بالإمساك بحقيبة صغيرة على يديها باللون الذهبي، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.