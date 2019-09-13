وفاة نجم الروك الشهير إدي ماني عن 70 عاما بسرطان المريء

توفي نجم الروك الشهير "إدي ماني" عن عمر 70 عاما، بحسب تأكيدات عائلته.



وودع المغني الذي اشتهر بأغانيه الناجحة في سبعينيات القرن الماضي "Take Me Home"الحياة، وهو على فراش الموت بمنزله في لوس أنجلوس ، بولاية كاليفورنيا ، بحسب ما كشف مسؤول الدعاية التابع للمطرب الشهير.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، توفي المغني الشهير اليوم الجمعة، إثر مضاعفات مرضية نتيجة اصابته بسرطان المريء.



وواجه النجم الروك الشهير، العديد من المشكلات الصحية مؤخرًا بما في ذلك جراحة الصمام القلبي في وقت سابق من هذا العام والالتهاب الرئوي بعد العملية ، مما أدى إلى إلغاء جولة صيفية التي كان مخططا لها

