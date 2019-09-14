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حوادث

اليوم.. محاكمة 44 متهما بينهم لاعب أسوان في قضية ولاية سيناء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
تنظر الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 44 متهما في قضية "ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

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