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ديني

نصيحة عالم أزهري لعلاج الكسل في أداء العبادة.. تعرف عليها

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:09 م
الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مهنا الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه إذا تكاسل الإنسان عن أداء العبادة وشعر بقلة نشاطه وفتوره عند أدائها وصعوبة إقباله على الله- تعالى- فعليه بفعل 3 أمور: الأول: أن يكون عنده خوف مزعج وشوق مقلق عند أدائه العبادات، الثانى: مجاهدة النفس والصبر على أدائها، الثالث: قراءة القرآن والأحاديث التى ترقق القلوب.

وأضاف «مهنا»، في تصريح له ، أن معنى مقوله «خوف مزعج وشوق مقلق» هو أن يعبد الإنسان الله- تعالى- وهو متدبرا لمعنى تلك العبادة فإذا كان يقرأ القرآن عليه أن يتدبر معاني آيات العذاب وآيات الرحمة حتى يزداد فى قلبه حب عبادة الله وطلب رضاه ومغفرته، وإذا كان يصلى يستحضر خشوعه لوقوفه بين يدى الله.

وأوضح: يجب إشغال الوقت في الطاعة، فإذا تركت المصحف إلزم الذكر أو الصلاة ، أي اجعل الطاعة متنوعة وليست نمطا واحدا حتى لا تفتر أو تمل.


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