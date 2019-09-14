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ثقافة

الإثنين .. افتتاح معرض جماعة القاهرة للفنون التشكيلية بالهناجر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، فى السابعة من مساء يوم الاثنين ١٦ سبتمبر الجاري، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.

يأتى المعرض احتفالا بمرور ٤٠ عاما علي إنشاء جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، ويشارك فيه الفنانون علا الصيفي، عزة رفعت، لبنى زكريا، بيرى حبشى، راندل فؤاد، سامية كامل، وجيه يسى" إلى جانب كوكبة من الفنانين التشكيليين.

وذلك هو المعرض رقم ٤٥ لجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، ويستضيف المركز المعرض فى الفترة من ١٦ حتى ٢١ سبتمبر الجارى بقاعة آدم حنين بالمركز.

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