الهوسيت.. رقصة فلكلورية تتألق بثقافة البحر الأحمر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقيم بقصر ثقافة الشلاتين عرض فنى لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية وقامت بتقديم فقرات تراثية مثل الرقصة الفولكلورية "الهوسيت"، و هى رقصة ذات طابع فروسى اشتهرت بها القبائل العربية فى الجنوب، بالإضافة إلى الهركاك، بينما قدم القصر عرض بروجيكتور لفيلم "علاء الدين والمصباح السحرى" بحضانة حجر الأساس، كما نظم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح قصر ثقافة حلايب وتقديم رقصة الهوسيت وبعض الفقرات التى تميزت بها الفرقة وسط اقبال من اهالى حلايب.



أعد قصر ثقافة القصير يوم مفتوح للأطفال تضمن أسئلة ثقافية وألعاب ترفيهية للأطفال، مما نمى روح المنافسة المحمودة بينهم، كما قدمت فرقة بيت ثقافة القصير للفنون التلقائية عروض فنية متميزة للأغاني التراثية بالعزف على السمسمية مثل اغانى "الاسمرانية، يامركب رايح رايح، الكف، البحر الأحمر".



أقيمت محاضرة بعنوان "تأثير الفنون الجميلة على بناء الإنسان" ببيت ثقافة القصير ألقتها سهير إبراهيم، وتحدثت أن الانخراط بالأعمال الفنية يؤدى إلى تخفيف التوتر والإجهاد وتحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين يعملون في القطاعات الفنية باختلاف أنواعها يشعرون بتقدير المحيطين بهم، كما عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان" ادارة الوقت" القاها احمد عبدالباسط، وتحدث فيها عن كيفية ادارة الوقت وتنظيمه وتحديد الأهداف، ووضع خطة زمنية لتنظيمه والنتائج التي تحققها ادارة الوقت ومنها نجاح العمل وانجازه بشكل أفضل وكفاءة عالية واحترام وقت الآخرين، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة العنف ضد المرأة" حاضرتها أمل دندراوى، التى أوضحت أن العنف ضد المرأة يعتبر سلوكًا عدوانيًا ينتهك حقوق الإنسان، ويتمثل العنف في أي فعل تعسفي يترتب عليه أذى أو معاناه للمرأة سواء من الناحية الجسمانية او النفسية، كما أن العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.