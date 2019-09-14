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ثقافة

الزير سالم.. على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاهتمام بالفن والمسرح باعتباره أبو الفنون، وضمن منافسات المهرجان المسرحى لفرق الشركات المقام على "مسرح قصر ثقافة بورسعيد" وبحضور لجنة التحكيم قدمت فرقة شركة سماد طلخة عرض مسرحية "الزير سالم" من تأليف الفريد فرج وإخراج محمد فتحي، وبطولة شباب شركة سماد.
"الزير سالم" سيرة شعبية تدور أحداثها حول العدالة والتي تحققت على يد هجرس كليب ابن شقيق الزير سالم بن ربيعة الثعلبي (المهلهل) بعد صراع درامي بسبب اغتصاب التبع بن حسان أرض آباء الزير سالم، ثم طمع جساس في الحكم والذي شجعته على ذلك سعاد اخت التبع حسان، وتمضي الأحداث ويقتل هجرس ابن شقيق الزير سالم جساس وتتحقق العدالة على يديه. 

تعد المسرحية احدي روائع السير الشعبية لانها دونت وتناولتها الأجيال جيل بعد جيل مثل أدهم الشرقاوي، سيف بن ذي يزن، والسيرة الهلالية وغيرها من السير الشعبية، وأبدع المخرج محمد فتحي فى استعمال الديكور وكان رمزيا معبرا عن كل مشهد وسهل الحركة، اما الملابس كانت معبرة عن العصر الذى وقعت فيه الأحداث، وجاءت الإضاءة مترجمة إلى احداث النص الدرامية إذ أن المخرج استخدم الإضاءة الحمراء لكي يدلل بها على الشر والدماء وكان المسرح تقريبا قطعة إضاءة حمراء أغلب الوقت واستعمل الإضاءة الصفراء لكي يبرهن بها على الشك والغيرة والارتباك.

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