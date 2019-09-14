الزير سالم.. على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاهتمام بالفن والمسرح باعتباره أبو الفنون، وضمن منافسات المهرجان المسرحى لفرق الشركات المقام على "مسرح قصر ثقافة بورسعيد" وبحضور لجنة التحكيم قدمت فرقة شركة سماد طلخة عرض مسرحية "الزير سالم" من تأليف الفريد فرج وإخراج محمد فتحي، وبطولة شباب شركة سماد.

"الزير سالم" سيرة شعبية تدور أحداثها حول العدالة والتي تحققت على يد هجرس كليب ابن شقيق الزير سالم بن ربيعة الثعلبي (المهلهل) بعد صراع درامي بسبب اغتصاب التبع بن حسان أرض آباء الزير سالم، ثم طمع جساس في الحكم والذي شجعته على ذلك سعاد اخت التبع حسان، وتمضي الأحداث ويقتل هجرس ابن شقيق الزير سالم جساس وتتحقق العدالة على يديه.



