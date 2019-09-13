بـ فستان اسود حرير.. انجي على بإطلالة ساحرة في حفل القنوات الفضائية

ظهرت الإعلامية إنجي على في حفل القنوات الفضائية منذ قليل، وهي بإطلالة رقيقة، وجذابة للغاية، حيث قامت بنشر فيديو صغير لها وهي تظهر على السجادة الحمراء، وتلتقط الصور.



وارتدت إنجي على فستانا حرير باللون الأسود المنفوش من الأسفل، ومفتوحا من الامام، واكمام طويلة، ويتوسطه حزام من نفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



وتركت انجي على شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز من اناقتها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واكملت إنجي على إطلالتها بإرتداء اكسسوارات بسيطة، وانيقة للغاية، حيث اختارت ارتداء عقد كبير، وقرطين باللون الفي، مع ساعة ايضا، واختارت حقيبة يد باللون التايجر، وحذاء بسيطا وناعما.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..