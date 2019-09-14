تسليم 888 شقة من المرحلتين الأولى والثانية فى دار مصر بحدائق أكتوبر.. غدا

يبدأ جهاز حدائق أكتوبر من يوم الأحد المقبل 15/9/2019 حتى يوم الثلاثاء 15/10/2019، فى تسليم 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، كما سيبدأ الجهاز أيضًا يوم الأحد 22/9/2019 : يوم الأربعاء 9/10/2019، تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بالمرحلة الأولى بالمشروع.



قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر انه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 188، يوم الأحد 15/9/2019، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الإثنين 16/9/2019، ووحدات العمارة رقم 190، يوم الثلاثاء 17/9/2019، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 18/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 19/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الأحد 22/9/2019، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 23/9/2019، ووحدات العمارة رقم 194، يوم الثلاثاء 24/9/2019، ووحدات العمارة رقم 195، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.



وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر انه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 196، يوم الأحد 29/9/2019، ووحدات العمارة رقم 197، يوم الإثنين 30/9/2019، ووحدات العمارة رقم 198، يوم الثلاثاء 1/10/2019، ووحدات العمارة رقم 199، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (200 – 201)، يوم الإثنين 7/10/2019، ووحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 8/10/2019، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 9/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 10/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 204، يوم الأحد 13/10/2019، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الإثنين 14/10/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 15/10/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.



أوضح المهندس أشرف فتحى محمود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 22/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (102 – 172)، يوم الإثنين 23/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (45 – 173)، يوم الثلاثاء 24/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (174 – 175)، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (41 – 42)، يوم الأحد 29/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (43 – 44)، يوم الإثنين 30/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (40 – 66)، يوم الثلاثاء 1/10/2019، ووحدات العمارتين أرقام (61 – 62)، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (46 – 47)، يوم الإثنين 7/10/2019، ووحدات العمارتين أرقام (27 – 99)، يوم الثلاثاء 8/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 9/10/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.



أشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

