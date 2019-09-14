بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت 14-9-2019

مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، أحد أهم مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "آنفيلد"، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.





بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





ويسعي فريق ليفربول لحصد الثلاثة نقاط لابديل عنها للتحليق منفردا بصدارة حدول البريميرليج التى يتواجد فيها ولديه عدد 12 نقطة حتى الان.





بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





ويحتل ليفربول المركز الاول برصيد 12 نقطة ، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر بـ4 نقاط .





مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر سيتي مع نظيره نوريتش سيتي، في تمام السادسة ونصف مساء ، ضمن منافسات الجولة ذاتها.





يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة ويأتي عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع عشر بـ4 نقاط.





موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في تمام 1 ظهرا اليوم السبت 14 - 9 - 2019 على ملعب "آنفيلد"، وستذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد عبر قناة بي إن سبورت 2.





مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد





ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:





التشكيل المتوقع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أدريان





خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.





خط الوسط: فابينو - فينالدوم - هيندرسون.





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو مانو - روبرتو فيرمينو.