حبس 4 عاطلين لسرقتهم المنازل بمدينة بدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة 6 منازل بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة أثناء مرور قوة امنية من وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمنطقة الحي الثانى ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط كل من "ع. ب" ، 27سنة، عاطل،و" أ. أ" ، 44 سنة، عاطل، ،و" ب. خ" ، 19 سنة، عاطل و" أ. ع" ، 18 سنة، عاطل وبحوزتهم 1000 جنيه ، 2 ساعة يد ، هاتف محمول (( مجهولى المصدر )) ، بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن البدرى ح، 39 سنة، مقاول ومقيم الحى الثانى دائرة القسم بأسلوب "التسلق ".



وباستدعائه تعرف علي المضبوطات، واتهمهم بالسرقة بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الاسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثانى ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.