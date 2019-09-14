ثقافة الأقصر تناقش التعامل الإنساني مع ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الكيمان ندوة صحية بعنوان "الإسعافات الأولية للمصابين" ألقاها الدكتور أحمد نجيب ومحمد جابر، وتحدث نجيب عن الإجراءات الوقائية والإسعافية عند استخدام الصبغة ومياه الأكسجين، وعند التعرض للإصابة بالتسمم بالمبيدات، الأقراص المستخدمة في حفظ الغلال، غيبوبة السكر، نزلات البرد، وأكد علي ضرورة تقوية المناعة لدى الإنسان.



أقام قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الأخلاق" حاضرها عوض أبو الفضل، والذي تحدث عن مفهوم الأخلاق، التي هي عنوان الشعوب وقد حثت عليها جميع الأديان وهي أساس الحضارة، ووسيلة للمعاملة بين الناس، وللأخلاق دور كبير في تغيير الواقع الحالي من العادات السيئة إلى الحسنة لذلك قال الرسول الكريم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، حيث الهدف من بعثته أنه يريد أن يتمم مكارم الأخلاق في نفوس أمته والناس أجمعين ويريد للبشرية التعامل بالخلق الحسن، وأن التحلي بالأخلاق الحسنة تحقق الكثير من الأهداف النبيلة منها سعادة النفس ورضاء الضمير، وأنها ترفع من شأن صاحبها وتشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم وهي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال، بينما قامت مكتبة الدير الثقافية بتنفيذ ورشة فنون تشكيلية، تحت إشراف منى رمضان.



عقد قصر ثقافة الطود ندوة بعنوان "التعامل الإنساني مع ذوى الاحتياجات الخاصة" لدكتور أشرف عبده، تحدث عن اهتمام وتوجه الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة، وهذا التوجه المطلوب أدى الى الدمج وتوفير فرص عمل لهم وحياة كريمة، لما كفله الدستور المصري مادة تضمن حقوقهم لذلك نحث أنفسنا على احترام آدميتهم وخصوصياتهم.



نظم قصر ثقافة الأقصر نشاط صيفى فى حضانة كيتا والذى تضمن ورشة إعادة تدوير، إشراف مشيرة طلعت، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية ورشة ماسكات بالفوم تدريب شيماء مرجان، وورشة عمل بالصلصال، كما أقام دوري ثقافى بين الأطفال اشراف منى بكرى، بالإضافة إلي ورشة حكى نفذتها هبه عمر، كما تم عرض فليم كرتون، والعاب ترفيهية الأطفال.