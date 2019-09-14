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ثقافة

الفلاح المصري ودوره في المجتمع.. بثقافة المنوفية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث أقامت مكتبة قورص الثقافية محاضرة بعنوان "الفلاح المصرى ودوره فى المجتمع والمشكلات التى يواجهها" حاضرها سميح زاهر بالمعاش، وتحدث عن طرق معالجة المشكلات وإعادة نظام المجتمعات التعاونية وأهمية الفلاح فى تنمية وإنتاج المحاصيل الزراعية وإهتمام الدولة بالزراعة والمزارعين، كما عقد بيت ثقافة تلا ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "التأخر الدراسى" تأليف عبدالعزيز السيد الشخص، تناول فيها الحديث عن مفهوم التاخر الدراسى وخصائصه العضوية والعقلية والدافعية والانفعالية والاجتماعية، كما تحدث عن تشخيص التاخر الدراسى وتقيم الأداء الاكاديمى ووضع البرنامج العلاجى وتطبيقه.

عقد بيت ثقافة دنشواى محاضرة بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعى فوائدها وأضرارها" ألقاها عبدالستار زايد، تناول فيها فوائد مواقع التواصل الاجتماعي وانفتاح العالم وجعله كقرية صغيرة والتقارب فى المسافات والأشخاص، وانتشار الأخبار والمعلومات بسرعة فائقة، كما أشار في حديثة الي اضرار بعض المواقع الإلكترونية والتي تؤدي الي التفكك الاسري وإنتشار الشائعات، وإهمال العمل بسبب كثرة الوقت الضائع.

وفي الإطار الفني قدم بيت ثقافة ميت ابو الكوم عرض فنى لمسرح العرائس بحضانة عباد الرحمن، تضمن العرض عدة فقرات متنوعة الهدف منها تعديل سلوك الأطفال، إلى جانب فقرة عروستى وحل الفوازير اشراف مسؤل النشاط، كما نفذ بيت ثقافة تلا ورشة رسوم اطفال تضمنت تعريف الطفل بالالوان الاساسية وتقسيمها وطريقة عمل تكوين فني تحت اشراف مسؤل النشاط.

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