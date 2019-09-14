توفيق عكاشة: عايش في بيت بالإيجار وصرفت فلوسي من أجل مصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه مستمر في مساندة ودعم القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة لأنهم الركائز الأساسية لـ مصر.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" عندي مشاكل كثيرة في حياتي وكنت عايز أجوز ابني ومكنش معايا فلوس واضطريت أبيع الشقة بتاعتى فى مدينة نصر وقطعة أرض عشان أشتري شقة لأبني".



وتابع توفيق عكاشة:" أنا عايش في بيت بالإيجار حتى الآن، وصرفت فلوسي من أجل مصر وعلى البلد، وكنت بصرف على قناة الفراعين من جيبي وكان لديها عجز شهري لا يقل عن 300 ألف جنيه".



وأكمل توفيق عكاشة:" على الرغم من كل تلك المشاكل فأنا أقف في ظهر المؤسسة العسكرية بكل إخلاص ولو أحكم ابيع هدومى هبيعها عشان أقف خلف القوات المسلحة".