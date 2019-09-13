اخبار نادي الزمالك اليوم 13-9-2019 .. وهذه القناة تعلن بث مباراة دوري أبطال افريقيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وبطل السنغال
اعلنت قناة اون سبورت عن مفاجأه سارة لنادي الزمالك وجماهيره ،وذلك استعدادًا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، والتي ستقام يوم غد، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً في اطار ذهاب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.
تفاصيل تدريب حراس مرمى الزمالك استعدادا لبطل السنغال
قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مران الإحماء للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس الفريق، تبعته تدريبات قوية فى التصدي للكرات العرضية والتصويب من عدة مسافات وسرعة رد الفعل.
لاعبو الزمالك يبدأون تدريبهم في السنغال
افتتح لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المران المقام حاليا في السنغال بالتجمع فى منتصف الملعب.
طلب خاص من إسماعيل يوسف لمسئولي بطل السنغال.. تعرف عليه
طلب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال من مسئولي ملعب لات ديور الذي يخوض الفريق عليه المران اليوم اخلاء المدرجات من عدد من جماهير الفريق المنافس قبل بدء المران.
الأمطار تستقبل المران الأخير لـ الزمالك في السنغال
استقبلت الأمطار المران الأخير لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في السنغال والذي يخوضه على ملعب لات ديور بمدينة تييس قبل مواجهة جينيراسيون فوت.
القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وبطل السنغال
اعلنت قناة اون سبورت عن مفاجأه سارة لنادي الزمالك وجماهيره ،وذلك استعدادًا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، والتي ستقام يوم غد، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً في اطار ذهاب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.
تفاصيل تدريب حراس مرمى الزمالك استعدادا لبطل السنغال
قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مران الإحماء للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس الفريق، تبعته تدريبات قوية فى التصدي للكرات العرضية والتصويب من عدة مسافات وسرعة رد الفعل.
لاعبو الزمالك يبدأون تدريبهم في السنغال
افتتح لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المران المقام حاليا في السنغال بالتجمع فى منتصف الملعب.
طلب خاص من إسماعيل يوسف لمسئولي بطل السنغال.. تعرف عليه
طلب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال من مسئولي ملعب لات ديور الذي يخوض الفريق عليه المران اليوم اخلاء المدرجات من عدد من جماهير الفريق المنافس قبل بدء المران.
الأمطار تستقبل المران الأخير لـ الزمالك في السنغال
استقبلت الأمطار المران الأخير لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في السنغال والذي يخوضه على ملعب لات ديور بمدينة تييس قبل مواجهة جينيراسيون فوت.