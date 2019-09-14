اخبار البرلمان..اقتصادية النواب: انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز .. تعرف على آلية اختيار النائب العام بقانون السلطة القضائية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة سبتمبر.
بعد تعيين حسام الدين في المنصب..آلية اختيار رئيس مجلس الدولة بقانون الهيئات القضائية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة؛ ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.
بعد تعيين المستشار حمادة الصاوي في المنصب.. تعرف على آلية اختيار النائب العام بقانون السلطة القضائية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعيين المستشار حمادة الصاوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نائبا عاما لمدة أربع سنوات بداية من ١٩ سبتمبر الجاري.
بشرى سارة..اقتصادية النواب: انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد
علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقي شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، معقبًا:" هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها.
بنسبة تصل لـ15%.. النواب: مؤشرات واقعية بتراجع الأسعار بسبب البنزين والدولار
فترة تعافي يمر بها الاقتصاد المصري مؤخرًا بعد معوقات كبيرة كانت تقف حاجزًا أمامه، إلا أنه تجاوزها بشكل كبير، لكن كان ذلك له كثير من التضحيات والمسؤوليات التي وقعت على عاتق المواطنين، منها الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الفترات الأخيرة، وكانت قفزة أرهقت المواطنين.
كريم مصيلحي: مؤتمرات الشباب فرصة للحوار والتوعية وإصدار قرارات رئاسية
أكد كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، إن انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة غدا السبت، يأتي استمرار لسلسلة النجاحات والتي كان أولها في شرم الشيخ في عام 2016، قائلا :" إنه في كل مؤتمر تتضمن أجندة وجلسات نقاشية في غاية الأهمية، بالإضافة إلي توصيات التي تخرج في كل مؤتمر ونتابع تنفيذها".
فؤاد بدراوي: لقاءات الشباب بالرئيس فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير
ابدى النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، اعجابه الكبير بخلية العمل التى يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب قائلا: إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير التي تبثه مثل هذه اللقاءات، و جسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها.
صحة البرلمان تكشف مزايا قانون التأمين الصحي الجديد
قالت النائبة ميرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن قانون التأمين الصحي الجديد هو إنجاز رائع للحكومة المصرية وذلك بعد بدء تطبيقة فى محافظة بورسعيد يعتبر بداية مشرفة،وإجراء عمليات وتطوير وتحديث وإنشاء مستشفيات فهذا يدعونا للفخر .
محمد عزمي يكشف المقرر مناقشته بـ جلسة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب
تنطلق اليوم السبت فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب ويستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وتنعقد جلستان رئيسيتان هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس.
بعد تعيين حسام الدين في المنصب..آلية اختيار رئيس مجلس الدولة بقانون الهيئات القضائية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة؛ ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.
بعد تعيين المستشار حمادة الصاوي في المنصب.. تعرف على آلية اختيار النائب العام بقانون السلطة القضائية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعيين المستشار حمادة الصاوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نائبا عاما لمدة أربع سنوات بداية من ١٩ سبتمبر الجاري.
بشرى سارة..اقتصادية النواب: انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد
علق محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقي شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، معقبًا:" هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها.
بنسبة تصل لـ15%.. النواب: مؤشرات واقعية بتراجع الأسعار بسبب البنزين والدولار
فترة تعافي يمر بها الاقتصاد المصري مؤخرًا بعد معوقات كبيرة كانت تقف حاجزًا أمامه، إلا أنه تجاوزها بشكل كبير، لكن كان ذلك له كثير من التضحيات والمسؤوليات التي وقعت على عاتق المواطنين، منها الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الفترات الأخيرة، وكانت قفزة أرهقت المواطنين.
كريم مصيلحي: مؤتمرات الشباب فرصة للحوار والتوعية وإصدار قرارات رئاسية
أكد كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، إن انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة غدا السبت، يأتي استمرار لسلسلة النجاحات والتي كان أولها في شرم الشيخ في عام 2016، قائلا :" إنه في كل مؤتمر تتضمن أجندة وجلسات نقاشية في غاية الأهمية، بالإضافة إلي توصيات التي تخرج في كل مؤتمر ونتابع تنفيذها".
فؤاد بدراوي: لقاءات الشباب بالرئيس فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير
ابدى النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، اعجابه الكبير بخلية العمل التى يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب قائلا: إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير التي تبثه مثل هذه اللقاءات، و جسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها.
صحة البرلمان تكشف مزايا قانون التأمين الصحي الجديد
قالت النائبة ميرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن قانون التأمين الصحي الجديد هو إنجاز رائع للحكومة المصرية وذلك بعد بدء تطبيقة فى محافظة بورسعيد يعتبر بداية مشرفة،وإجراء عمليات وتطوير وتحديث وإنشاء مستشفيات فهذا يدعونا للفخر .
محمد عزمي يكشف المقرر مناقشته بـ جلسة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب
تنطلق اليوم السبت فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب ويستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وتنعقد جلستان رئيسيتان هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس.