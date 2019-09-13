أمير كرارة: نفسي أشارك في الجزء الثالث من الفيل الازرق

قال الكاتب أحمد مراد، مؤلف رواية الفيل الأزرق، إنه لم يكن يتوقع أن يتم تصوير جزء ثان من الفيلم، موضحا أن من اقترح تقديم جزء ثان هو المخرج مروان حامد.



وأضاف مراد خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «أون اي»، ويقدمه الفنان«أمير كرارة»، أن تقديم جزء ثان كان صعبا لأن الفرق بين الاثنين 5 سنوات، مرددا: «كريم كان ينافس نفسه خاصة أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة».



وأشار مراد، أن الأفلام في مصر ينقصها الخيال العلمي، منوها أن مصر هي من ابتدعت هذا المجال بأفلام ألف ليلة وليلة.



ومن جانبه قال الفنان أمير كرارة: « أنا لما اتفرجت على الفيلم تمنيت أني أعمل فيلم زي ده .. ونفسي أكون في الجزء الثالث».