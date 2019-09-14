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أخبار البلد

مهرجان الفضائيات العربية.. تكريم إنجي علي.. وحضور كبير من نجوم الفن والإعلام.. فيديو وصور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
إسعاد يونس وإنجي
إسعاد يونس وإنجي علي
حمادة خطاب
عبرت الإعلامية إنجي علي عن سعادتها بحضور مهرجان الفضائيات العربية والذي تم تكريمها من خلاله، مساء اليوم.

وهنأت إنجي علي، عبر صفحتها الرسمية على انستجرام الفنانين أحمد رزق وإياد نصار بحصولهما على جائزة أفضل ممثل في ٢٠١٩ بالمهرجان، وأيضا النجم معتصم النهار والذي حصل على جائزة أفضل مسلسل (خمسة ونص).

كما نشرت عددا من الصور والفيديوهات عبر صفحتها من بينها لقائها بالفنانة حنان مطاوع خلال المهرجان وهنأتها خلاله على المولدة الجديدة.

بالإضافة لعدد من الصور جمعتها بالإعلامية إسعاد يونس، والمخرج محمد سامي.
مهرجان الفضائيات العربية.. تكريم إنجي علي.. وحضور كبير من نجوم الفن والإعلام.. فيديو وصور
مهرجان الفضائيات العربية.. تكريم إنجي علي.. وحضور كبير من نجوم الفن والإعلام.. فيديو وصور
مهرجان الفضائيات العربية.. تكريم إنجي علي.. وحضور كبير من نجوم الفن والإعلام.. فيديو وصور
مهرجان الفضائيات العربية.. تكريم إنجي علي.. وحضور كبير من نجوم الفن والإعلام.. فيديو وصور

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