مؤمن زكريا يعلق على لقب عشوائي.. وعلاقته بـ ميدو في الزمالك.. فيديو

علق مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، على تلقيبه ، بـ "العشوائي" من جانب بعض الجماهير، وعلاقته بالمدير الفني لنادي مصر المقاصة احمد حسام ميدو.



واستهل تصريحاته خلال تواجده في برنامج "ع الدكة" ، قائلًا: "هناك البعض من الناس يرون أنني عشوائي في التمركز، وهذا الموضوع لا يزعجني إطلاقًا، فأنا أشكر الله إنني أستطيع أن أتمركز في المكان المناسب والوقت المناسب لإحراز الهدف".



وأضاف: "ميدو هو المدرب الوحيد الذي لاعبني "دينفرد"، وأنا لم أكن ألعب في هذا المركز إطلاقًا، وهذا كان من أسباب نجاحي في نادي الزمالك مع ميدو في هذا المركز".



وتابع: "جنش يعتبر بمثابة شقيق لي وليس مجرد زميل ملاعب، فقد كنا دائمًا نجلس معًا في غرفة واحدة، فهو يمتاز بطيبة القلب والتفاهم، وكنت أحب الجلوس دائما معه".



يذكر أن برنامج" ع الدكة"، هو أول برنامج رياضي ديجتال في مصر، يستضيف خلاله العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، كما يتضمن فقرات ترفيهية ورياضية معهم، وهو من إنتاج شركة 7DRK، ورئيس التحرير عمرو الجرزاوي، وفكرة وتقديم إبراهيم عمر، إخراج خالد عبد الرحمن، ويتم عرضه يوم الثلاثاء من كل أسبوع.