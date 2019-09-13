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توك شو

السحر السبب .. كريم عبد العزيز يكشف كواليس مخيفة عن الفيل الازرق

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:32 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
عبد الخالق صلاح
قال النجم كريم عبد العزيز، إنه وصل الي مرحلة كبيرة من الخوف في فيلم الفيلم الازرق الجزء الثاني، موضحا انه بمجرد ان دخل لوكيشن العمل تحول فجأة إلى شخصية بطل العمل وكأن هناك سحرًا.

وأضاف كريم خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «أون اي»، ويقدمه الفنان«أمير كرارة»، أن النجوم الذين دخلوا العمل في الجزء الثاني أضافوا إليه بطريقة كبيرة سواء نيللي كريم او هند صبري او إياد نصار.

ومن جانبه قال امير كرارة، إنه قدم الجزء الثاني والثالث من مسلسل كلبش نظرا إلى اشتياقه إلى كواليس العمل، مرددا: « انا كنت بقصد ألبس الجاكيت الجلد عشان أدخل في الشخصية».

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