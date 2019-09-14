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محافظات

تعرف على شروط الحصول على مشروع عربات الشباب ببورسعيد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
النائبة سعاد عبد
النائبة سعاد عبد الفتاح المصري
كتب محمد الغزاوى
نجحت مساعي النائبة سعاد عبد الفتاح المصري عضو البرلمان المصري عن بورسعيد في خروج مبادرتها مع جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب للنور.

وأعلنت النائبة أنه سيتم طرح مرحله اولي بعدد ٢٠ عربة بأنشطة مختلفة من أكشاك وعربيات بشارع " ٣/٧ " السياحي ، ويتم تخصيص كل "كشك" لعدد ٢ من الشباب وكل عربة لعدد ٤ من الشباب على أن تكون الشروط كالآتي :

1 - أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل بحد أدنى متوسط
2 - ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية من المحافظة
3- ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري
4 -ألا يكون قد حصل على وظيفة
5 - أن يكون من مواليد بورسعيد
6 - ألا يتعدى عمر المتقدم ٣٥ عامًا
7 - أن يكون المتقدم من الشباب قد أدى الخدمة العسكرية (قدوة حسنه علي الاقل) .
8 - ان تكون المتقدمات من الفتيات قد حصلن على الخدمة العامة

يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للشباب وتنشيط السياحة وتحسين صورة بورسعيد وعلي الساده الراغبين من الشباب الذي ينطبق عليهم المواصفات تقديم المستندات التالية

1 - صورة البطاقة
2- صورة شهادة الميلاد
3- صورة المؤهل الجامعي والحصول على شهادة الخدمة العسكرية للشباب و صوره من الخدمة العامة للفتيات .
4 - أن يتم تقديم فيش جنائي
5 - تقديم المستندات سيكون من خلال رابط سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال 24 ساعة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد .

ووعدت النائبة انه سيتم استكمال المشروع وذلك حتي يتم تخصيص ال100 عربة مأكولات ومشروبات وأنشطة مختلفة لشباب بلدي ، وحتي أحقق ما سعيت اليه وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

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