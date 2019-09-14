اليوم بمؤتمر الشباب جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.. محمد عزمي: مصر تحملت عبء مكافحة الإرهاب عن العالم.. بدراوي: جهود القاهرة أسفرت عن تقليص العمليات الإرهابية

فؤاد بدراوي:جهود مصر أسفرت عن تقليص العمليات الارهابية بـ 95% منذ 2013

برلماني يكشف مراحل الحرب على الإرهاب التي قادتها مصر

محمد عزمي: مصر تحملت عبء مكافحة الارهاب عن العالم

تشهد فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب الذى تنطلق فعالياته اليوم السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، ثلاث جلسات من بينها جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ".ابدى النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، إعجابه الكبير بخلية العمل التى يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب قائلا: إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير الذى تبثه مثل هذه اللقاءات، و جسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها.وأضاف فؤاد بدراوى، فى بيان له أن مناقشة قضايا الإرهاب وسبل مواجهته فى هذه النسخة أمر غاية فى الأهمية، خاصة بعد أن تقلصت حجم العمليات الإرهابية بنحو ٩٥ % منذ ٢٠١٣ حتى الآن، وهو أمر يوضح بالنتائج نجاح المواجهات التى قادتها الدولة والمجتمع فى مواجهة هذا الخطر.وأشار سكرتير عام الوفد، إلى أن تزايد أهمية هذه اللقاءات تأتي من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس بنفسه والتى تعمل الحكومة والبرلمان والأحزاب على تنفيذها وتلبيتها .ونوه فؤاد بدراوى، إلى أن شباب الوفد كان ومازال يشارك ويتابع هذه اللقاءات، كما سيكون لديه معسكر خاص به قريبًا الهدف منه نشر وسائل التدريب والتأهيل التى تعمل عليها الدولة و تعنى بها أجندة الوفد حتى نقوى من قدرة الأجيال الجديدة على الإدارة و المشاركة و القيادة و مواجهة التحديات.ومن جانبه قال محمد عزمى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، فى غاية الأهمية نظرا لتحمل مصر عبء مكافحة الارهاب نيابة عن العالم، وهذا الأمر الذى أشار وأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مناسبات عديدة.وأضاف محمد عزمي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تتبنى رؤية أنه لا بديل إلا عن اقتلاع الإرهاب من جذوره، واتخذت خطوات جادة فى هذا الشأن لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتي أسفرت عن انحصار قواه بصورة كبيرة للغاية، معقبا: "أصبحنا نرى انه يتم القبض على العناصر المخربة والعابثين بمقدرات الشعب المصرى ويتم إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم علانية".وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيتم خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، استعراض تطور جهود مكافحة الارهاب ومقاومة مد العناصر العائده من ليبيا وسوريا وافغانستان، وكيف تمت السيطرة على هذه العناصر والمراجعة الفكرية لهم وكيفية حضهم على عدم ممارسة العنف ضد الشعب المصرى، وسيتم عرضها على المجتمع المصرى بمنتهى الشفافية.و قال اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، إن حرب مصر ضد الإرهاب مرت بعدة مراحل متتالية، أولها مرحلة التخريب التى قادها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتمركزها فى ميدانى رابعه إضافة إلى التنظيمات الخارجية مثل حماس وغيرها، ولكن مصر استطاعت إنهاء هذه المرحلة وبدأت فى تأسيس مصر الحديثة.وتابع حمدى بخيت خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، المرحلة الثانية ما قبل سيناء 2018 بدأت بسعى أجهزة استخباراتية معادية لمصر بناء قواعد للتنظيمات الأرهابية مثل داخل وحسم وغيرها فى شمال سيناء ولكن القوات المسلحة المصرية تصدت لها بكل قوه حتى جاء تاريخ 1 /7 / 2017 واستشهاد 17 بطل مصرى، ولكن القوات المسلحة أخذت بالثأر لإبطالها بالقضاء على اكثر من 500 من العناصر الإرهابية.وأضاف حمدي بخيت أن المرحلة الثالثة بدأت بالعملية الشاملة سيناء 2018، وهي أيضا مرحلة منقسمة لعدة مراحل، حيث استطاعت الدولة المصرية القضاء العمليات الإرهابية الايجابية، وأصبحت العمليات فردية لبعض عناصر الارهاب، واستطاعت القوات المسلحة قطع خطوط التواصل بين العناصر الارهابية بسيناء والاجهزة الاستخباراتية الداعمة لها من خلال تأمين كافة حدود الدولة المصرية وتدمير عدة وعتاد تلك العناصر.وتابع حمدي بخيت: المرحلة الحالية هى مرحلة السيطرة على العمليات المنفردة التى تقوم بها العناصر الإرهابية، وهذا مؤشر ايجابي لنجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء.وأكد حمدي بخيت أن جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" المقرر عقدها غدا بمؤتمر الشباب غاية الاهمية لتحليل ما قامت به مصر فى هذا الشأن.ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة اليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.netوينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.