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منوعات

السجن 14 يوما لنجمة أمريكية في فضيحة الرشاوي الجامعية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
النجمة الأمريكية
النجمة الأمريكية فيليستي هوفمان
رويترز
أصدرت محكمة أمريكية يوم الجمعة حكما بالسجن 14 يوما على الممثلة الأمريكية فيليستي هوفمان لتصبح أول ولي أمر يتلقى حكما في فضيحة غش للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة.

وصدر الحكم بعد أن أقرت هوفمان بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها في الجامعة.

واعتذرت هوفمان (56 عاما)، بطلة مسلسل (ديسبرت هاوس وايفز) والتي رشحت من قبل لنيل جائزة الأوسكار، عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم، الذي شمل تغريمها 30 ألف دولار مع بقائها عاما تحت المراقبة.

وطالب الادعاء بسجن هوفمان لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب وهي تبكي في مايو، فيما يتعلق بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها في اختبار (سات) المستخدم للقبول في الجامعات.

كما طالب الادعاء بتغريمها 20 ألف دولار وإبقائها عاما تحت المراقبة.

ودافع محامي الممثلة بالقول إنها نادمة وتشعر بالعار وحث المحكمة على السماح لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضي عاما تحت المراقبة وتكمل 250 ساعة في الخدمة الاجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف دولار.

وهوفمان واحدة فقط من بين 51 شخصا وجهت لهم اتهامات في مخطط واسع النطاق، اتهم فيه أولياء أمور أثرياء بالتآمر واستخدام الرشوة وسبل أخرى للتحايل لضمان دخول أبنائهم جامعات بارزة شملت يال وستانفورد وجورجتاون.

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