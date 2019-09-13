كريم عبد العزيز وأحمد مراد يحكيان كواليس الفيل الازرق

قال الكاتب أحمد مراد، إن المخرج مروان حامد، هو من طلب منه أن يحول رواية الفيل الأزرق لفيلم، موضحا أن أصعب المشاهد في الفيلم هي البسيطة التي لا تعتمد على السحر أو الابهار البصري.



وأضاف أحمد مراد، خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية «أون اي»، ويقدمه الفنان«أمير كرارة»، أن النجم كريم عبد العزيز، استطاع أن يجسد بطل الشخصية بإتقان كبير لدرجة أن الجمهور صدقه في كل المشاهد سواء كانت خيرا او شرا.



ومن جابنه قال النجم كريم عبد العزيز، إن الفيلم به العديد من المشاهد الصعبة خاصة مشهد الأكشن في القطار، موضحا أن المخرج مروان حامد يأخذ ما يريد من الممثلين حتى آخر قطرة دم.